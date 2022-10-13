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Sivas'ta hırsızlık için girdiği evdeki kadını öldürmekle suçlanan sanık hakim karşısında

13.10.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta hırsızlık için girdiği evdeki kadını öldürmekle suçlanan sanık hakim karşısında

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hırsızlık amacıyla girdiği evdeki kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık N.K. (26), müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık N.K, ifadesinde, olay günü amcasının oğluyla birlikte olduğunu, alkol ve uyuşturucu madde kullandığını, sonrasında ise evine giderek uyuduğunu iddia etti.

Daha sonra babasının uyandırmasıyla olaydan haberdar olduğunu ileri süren sanık, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Olay günü üzerimde gri pantolon, kırmızı kazak ve sarı mont vardı. Babam beni uyandırıp olayı anlattığında olayın sorumlusu olarak kıyafetlerimden dolayı beni söylediklerini anlattı. Bu sırada dahi kendimde değildim. Karakola ifade vermek için evden çıkmıştım, polisler beni aldılar. Atılı suçlarla alakam yoktur, eve girmedim, maktulü öldürmedim ve telefonunu almadım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum."

Maktul D.T'nin babası B.Y. ise "Sanığın daha önceden de sabıkaları vardır. Çocuğumu kaybettim, aynı acıyı başkası yaşasın istemiyorum. Adalete güveniyorum, sanıktan şikayetçiyim." dedi.

Maktulün annesi Z.Y. de sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

- "Olay günü eşimle telefonda görüntülü konuşuyorduk"

Maktulün kocası E.T. ise şunları kaydetti:

"Olay günü eşimle telefonda görüntülü olarak konuşuyorduk. Bu sırada eşim bana odadan ses geldiğini söyledi. Telefon ve kamerası açık olarak odaya giderek ışığı yaktı. Odada bir şey olmadığını görünce mutfağa doğru geçti, bu sırada telefonu elinden düştü. Telefon eşimin elinden düşmeden önce uzun boylu, sarı montlu bir kişinin evde olduğunu gördüm ancak bu kişinin yüzünü görmedim. Telefon düştükten sonra kapandı ve bir daha açılmadı."

E.T. daha sonra civarda oturan bir akrabasını arayarak evlerini kontrol etmesini istediğini, iş arkadaşlarından da polisi aramalarını istediğini anlattı.

Eşinin öldürüldüğünü akrabalarından öğrendiğini belirten E.T, sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- Olayın geçmişi

Şarkışla ilçesinde 26 Şubat'ta Yukarımahalle'de oturan 24 yaşındaki evli ve 2 çocuk annesi D.T'nin komşuları, kadını evinde yaralanmış halde bulunca polise haber vermiş, eve gelen polis ve sağlık ekipleri, bıçakla yaralandığı belirlenen D.T'yi hastaneye kaldırmıştı. Genç kadın, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, olayın ardından evin yakınında hareketlerinden şüphelendikleri N.K'yi gözaltına almıştı.

Kadının kocasının akrabası olduğu öğrenilen şüpheli, ilk ifadesinde hırsızlık amacıyla girdiği evde D.T'yi bıçakla öldürdüğünü itiraf etmişti.

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