Sivas'ta ihtiyaç sahiplerinin sıcak yemeği belediyeden

Duman, sıcak yemek uygulaması hakkında bilgi vererek, "Evinde tek yaşayan veya aldığı kuru gıdayı yemek haline getiremeyecek durumda olanlara, günlük sefer taslarıyla ailenin nüfusuna göre sıcak yemeği teslim ediyoruz. Günlük iki öğün yetebilecek kadar sıcak yemeği evlere bırakıp teslim ettiğimiz bir sistemde devam ediyoruz." dedi.

Ramazan ayında iftar çadırının kurulmaması nedeniyle incelemeleri artırdıklarını anlatan Duman, şunları kaydetti:

"Sivas'ta çok sağlam bir veriye sahibiz. Tek başına yaşayan, aldığı kuru gıdayı evde yemek haline getiremeyecek kaç aile varsa hepsiyle iletişime geçtik, talep edenlerin tamamına sıcak yemek imkanı sağlıyoruz. Ramazan yeni başladı, şu an 110 aile sıcak yemek alıyor. Bugünlerde yeni talepler var, bunların incelemesini yapıyoruz. Gerçekten evde kuru gıdayı yemek haline getiremeyecek durumda olduğuna kanaat getirdikten sonra evine sıcak yemeğini bırakıyoruz. Ramazan ayı içerisinde bu sayının daha da artacağını düşünüyorum. Bununla alakalı yemek şirketlerimiz iyi bir şekilde çalışıyor ve yemek hazırlıklarını da yapıyorlar."

Duman, yemek servisi yaptıkları kişilerin hasta veya yaşlılardan oluştuğunu, bu nedenle çok titiz davrandıklarını belirterek, "Hamdolsun yıllardır aynı hizmeti veriyoruz ama ne sağlık, ne de yemeklerin lezzeti açısından sıkıntıyla karşılaşmadık. Bu anlamda çok tecrübeli bir yapı. Talep eden bütün vatandaşlarımızın taleplerine cevap vereceğiz." diye konuştu.