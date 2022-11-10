YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta iki araç arasında sıkışan kişi öldü

Sivas'ta iki araç arasında sıkışan kişi öldü

10.11.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta hafif ticari araç ile park halindeki otomobil arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ta iki araç arasında sıkışan kişi öldü

Mevlana Mahallesi 1. Sokak'ta iki aracın arasına sıkışan kişiyi görenler, durumu sağlık ve emniyet ekiplerine haber verdi.

Ekipler, 38 AFN 287 plakalı hafif ticari araç ile park halindeki 38 AET 119 plakalı otomobil arasına sıkışmış olan A.C.G'nin (24) hayatını kaybettiğini belirledi.

A.C.G'nin hareket eden hafif ticari aracın şoför koltuğuna binmeye çalıştığı sırada park halindeki otomobil ile hafif ticari araç arasına sıkışması sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bölgeye gelen A.C.G'nin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

A.C.G'nin cenazesi, incelemenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivas'ta ata çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandıSivas'ta ata çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Malatya'daki Tohma Kanyonu'na sonbaharın renkleri hakim olduMalatya'daki Tohma Kanyonu'na sonbaharın renkleri hakim oldu
Denizli'de eşini silahla ağır yaralayıp hastane önüne bırakan kişi intihar ettiDenizli'de eşini silahla ağır yaralayıp hastane önüne bırakan kişi intihar etti
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas öldü

Sivas Namaz Vakitleri 11 Kasım Cuma

İmsak
05:39
Sabah
07:04
Öğle
12:21
İkindi
15:03
Akşam
17:27
Yatsı
18:48
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! Sütle karıştırın ve olacakları bekleyin

Böylesini ne duydunuz ne gördünüz! Sütle karıştırın ve olacakları bekleyin

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

Gülümsemek için bir sebep bulun! Günlük burç yorumları

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Mutluluk hormonu salgılar! Etkisini hissetmek için bir tanesi yeter

Mutluluk hormonu salgılar! Etkisini hissetmek için bir tanesi yeter

Çelişkilerden uzak durmaya çalışın! Kendinizden şüphe etmeyin

Çelişkilerden uzak durmaya çalışın! Kendinizden şüphe etmeyin

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.