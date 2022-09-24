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Sivas'ta iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

24.09.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hikmet Güzel yönetimindeki 58 FH 617 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Sultanşehir Oto Sanayi Sitesi Kavşağı'nda Gazi Doğan'ın kullandığı 58 TS 909 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, hafif ticari araçtaki Birgül Doğan ile Hamiyet Doğan yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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trafik kazası Sivas

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