Sivas’ta iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

M.E.A (36) idaresindeki 06 CSV 751 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolu Hanlı köyü mevkisi Tokat-Ankara yol ayrımında, H.B. (21) idaresindeki 61 BH 468 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine, olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan S.B. (41) ve B.B. (12) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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