YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavgada bir otomobilde hasar oluştu

Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavgada bir otomobilde hasar oluştu

21.11.2023 08:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada bir otomobilde hasar oluştu.

Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavgada bir otomobilde hasar oluştu

Mehmet Paşa Mahallesi Saraybosna Caddesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup karşılaştı.

Sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda taş, bıçak ve sopa kullanan gruptakiler, karşı tarafta bulunanlardan birinin otomobiline de saldırdı.

Otomobilin lastiklerini bıçakla patlatan şüpheliler, taşla da camlarını kırdı. Otomobile zarar veren grup daha sonra silahla havaya ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

Hasar gören otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzurum’da ilçelerde eğitime kar engeliErzurum’da ilçelerde eğitime kar engeli
Bahçeye gelen tilkiyi elleriyle beslediBahçeye gelen tilkiyi elleriyle besledi
Bayburt Belediyesi ekipleri sahada karla mücadele çalışması gerçekleştiriyorBayburt Belediyesi ekipleri sahada karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 21 Kasım Salı

İmsak
05:48
Sabah
07:16
Öğle
12:23
İkindi
14:57
Akşam
17:20
Yatsı
18:42

Sivas Nöbetçi Eczaneler21 Kasım Salı

Öykü eczanesi
Merkez
Can eczanesi
Yildizeli
Doğruyol eczanesi
Merkez
Selvi eczanesi
Gemerek
Esma eczanesi
Koyulhisar
Hikmet eczanesi
Merkez
Özlem eczanesi
Gurun
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Taklidini yaptı! Şimdi aynı cezaevindeler...

Taklidini yaptı! Şimdi aynı cezaevindeler...

Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

"Kalçamdan köpek balığı ısırdı" dedi! 'Kurgu mu gerçek mi?'

"Kalçamdan köpek balığı ısırdı" dedi! 'Kurgu mu gerçek mi?'

12 yaşındaki öğrencisinden hamile kalan öğretmen doğum yaptı

12 yaşındaki öğrencisinden hamile kalan öğretmen doğum yaptı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.