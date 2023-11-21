Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavgada bir otomobilde hasar oluştu

Mehmet Paşa Mahallesi Saraybosna Caddesi'nde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup karşılaştı.

Sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda taş, bıçak ve sopa kullanan gruptakiler, karşı tarafta bulunanlardan birinin otomobiline de saldırdı.

Otomobilin lastiklerini bıçakla patlatan şüpheliler, taşla da camlarını kırdı. Otomobile zarar veren grup daha sonra silahla havaya ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

Hasar gören otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

