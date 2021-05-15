Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Mürsel Kaçan yönetimindeki 58 SC 455 plakalı otomobil, Balkara köyü yakınlarında, Karabey Akan idaresindeki 58 SC 307 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Latife Akan, Hatice Akan, Celal Polat ve Nurhanım Polat yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada, Mürsel Kaçan'a ait olduğu öğrenilen ve araçta sıkışan Kangal köpeği yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Köpek yavrusu, Kaçan'ın hastane bahçesindeki yakınlarına teslim edildi.
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