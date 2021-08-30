Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

İ.D. yönetimindeki 45 ADG 651 plakalı otomobil ile A.Y. idaresindeki 35 PEK 87 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Zara girişinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan İ.D, A.D, A.D, S.D, A.D. ile D.N.G. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz