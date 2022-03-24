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Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

24.03.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

E.U. (20) yönetimindeki 58 TC 544 plakalı otomobil, Yıldızeli ilçesi girişinde E.K. (49) idaresindeki 58 YA 716 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile E.U'nun aracında bulunan H.U. (20) ve H.K. (22) yaralandı.

Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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