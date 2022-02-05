Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Arafat Ç. (39) idaresindeki 58 HG 097 plakalı otomobil, Şarkışla-Pınarbaşı kara yolu Cemel beldesi kavşağında Osman B'nin kullandığı 53 AH 463 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle araçlardaki Özlem (34), Belinay (7) ve Meva Bozkuş (1) yaralandı.

Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Osman B, kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.



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