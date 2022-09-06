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Sivas'ta inşaat iskelesine çıkan keçiyi işçiler kurtardı

06.09.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta inşaat iskelesine çıkan keçiyi işçiler kurtardı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde bir inşaatın iskelesine çıkan keçi, işçiler tarafından fark edilerek kurtarıldı.

Ahmet Başyurt Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan işçiler, çay molası verdikleri sırada bir keçinin iskeleye çıktığını gördü.

İki işçi iskeleye çıkarak keçiyi aşağıya indirmeye çalıştı. İnmemek için bir süre direnen keçi, işçiler tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Bu anlar bir işçi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sıva işçisi Selim Sayan, AA muhabirine, keçiyi kurtarmak için yoğun çaba harcadıklarını belirterek, "Hayret ettik, kalasın üstünde ürpermişti. İçeriye aldık ama içeride elimizden çatıya kaçtı. Çatıda epey uğraştık. Ondan sonra tuttuk aşağı indirdik, sahibini aradık, teslim ettik hayvanı." dedi.

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