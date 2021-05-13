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Sivas'ta iskambil oynarken yakalanan 17 kişiye 30 bin 639 lira ceza

13.05.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta iskambil oynarken yakalanan 17 kişiye 30 bin 639 lira ceza

Sivas'ta iskambil oynarken yakalanan 17 kişiye 30 bin 639 lira ceza

SİVAS (AA) - Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, okey salonunda iskambil oynayan 16 kişi ile iş yeri sahibine toplam 30 bin 639 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentteki bir okey salonunda "tam kapanma" kuralları ihlal edilerek iskambil oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, oyun salonunda yaptıkları denetimde, içerideki 16 kişi ile iş yeri sahibine, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, maske takmamak ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 30 bin 639 lira ceza uygulanması için tutanak düzenledi.

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