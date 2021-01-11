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Sivas’ta İstiklal Marşı coşkusu renkli görüntüler oluşturdu

11.01.2021 11:52 | Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasının ardından Sivas’ta tüm okullarda İstiklal Marşı okunarak bayrak töreni yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasının ardından Sivas’ta tüm okullarda İstiklal Marşı okunarak bayrak töreni yapıldı. Törene evlerinin balkonlarından katılan öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu.
Milli Eğitim Bakanlığı her Pazartesi sabahı ve Cuma akşamı Türkiye’nin dört bir yanındaki okul bahçelerinden yükselen İstiklal Marşı’nın, salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okunamadığını bildirmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bayrak töreni çağrısından sonra bugün ülke genelinde olduğu gibi Sivas’ta da okullarda İstiklal Marşı ve bayrak töreni düzenlendi. Fatih Mahallesi’nde bulunan Cahit Zarifoğlu İlkokulu’nda düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, şube müdürleri ve okul idaresi katıldı. Okul çevresindeki apartmanlardan ise öğrenciler İstiklal Marşı’na eşlik etti. Bayraklarla donatılan apartmanlarda renkli görüntüler oluştu.
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, "Uzun süredir salgından dolayı okullarımız ve öğrencilerimizden uzağız. Maalesef okullarımızda bu nedenle İstiklal Marşımızı coşkuyla söyleyemiyorduk. Şu anda Sivas’ımızda tüm okullarımızda İstiklal Marşı söylendi. Bizim akademik başarıdan önce öğrencilerimize en başta vatan ve bayrak sevgisini aşılamamız lazım. Bugün de bu okulumuzda marşımızı söyledik. İnşallah en kısa sürede bu salgın biter ve öğrencilerimize kavuşuruz. Uzaktan eğitim gerçekten zor oluyor. Çocuklarımızın bütün gelişimlerini takip etmekteyiz. Bu binayı beton yığını olmaktan çıkartan çocuklarımıza inşallah kavuşuruz" dedi.

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