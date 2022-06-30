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Sivas'ta itfaiyeciler araçlarına giren yılanı özel aparatla çıkardı

30.06.2022 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta itfaiyeciler araçlarına giren yılanı özel aparatla çıkardı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir itfaiye aracının çamurluk kısmına giren yılan itfaiyeciler tarafından çıkarıldı.

Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait bir aracın şoförü görev dönüşü çamurluk kısmında yılan olduğunu fark ederek durumu mesai arkadaşlarına bildirdi.

İtfaiye ekipleri araçtaki yılanı, özel aparat yardımıyla yakaladı.

Torbaya konulan yılan doğal ortamına bırakıldı.

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