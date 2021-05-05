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Sivas'ta kaçak keklik avlayan kişiye 7 bin lira ceza

05.05.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta kaçak keklik avlayan kişiye 7 bin lira ceza

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde kaçak olarak keklik avlayan kişiye 7 bin lira ceza verildi.

Kangal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşildere köyünde gerçekleştirdiği devriye görevi sırasında tuzak kurarak keklik avlayan M.E'yi (53) yakaladı.

Jandarma ekipleri alanda yaptıkları aramada 4 canlı keklik, 2 ipli avlanma tuzağı, 1 kamuflaj malzemesi, 5 kafes ve 3 kafes taşıma çantası ele geçirdi.

Keklikler ve kaçak avda kullanılan malzemeler Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, M.E'ye 7 bin lira ceza uyguladı.

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