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Sivas'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

SİVAS HABERLERİ  | 15.06.2020 12:58 | Son Güncelleme

Sivas'ta kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bekir Özsoy yönetimindeki 06 JNL plakalı asfalt yüklü kamyon, Sivas-Ankara kara yolunun Yıldızeli ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek yolun karşı şeridine sürüklendi.

Bu sırada Abdulkadir Doğmuş idaresindeki 28 ES 437 plakalı otomobil kamyona çarptı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar Yıldızeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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