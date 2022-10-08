YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Sivas'ta kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

08.10.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas’ın Şarkışla ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Y.D'nin kullandığı 58 ACR 109 plakalı kamyonet, Yıldırım Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Kültür Sokak kavşağında, Y.E.K. (15) idaresindeki 58 ADK 639 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasındaki B.A.D. (15) yaralandı.

Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan B.A.D, ilk müdahalesinin ardından Kayseri'ye sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam ettiSivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, su ücretinde indirim kararını veto ettiAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, su ücretinde indirim kararını veto etti
Ankara'da 3 yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanan sanık hakim karşısındaAnkara'da 3 yaşındaki oğlunu öldürmekle suçlanan sanık hakim karşısında
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas Şarkışla motosiklet

Sivas Namaz Vakitleri 8 Ekim Cumartesi

İmsak
05:05
Sabah
06:28
Öğle
12:25
İkindi
15:37
Akşam
18:12
Yatsı
19:29
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Gerçekten işe yarayan penis büyütme tekniği

Gerçekten işe yarayan penis büyütme tekniği

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.