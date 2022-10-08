Sivas'ta kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas’ın Şarkışla ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Y.D'nin kullandığı 58 ACR 109 plakalı kamyonet, Yıldırım Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Kültür Sokak kavşağında, Y.E.K. (15) idaresindeki 58 ADK 639 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasındaki B.A.D. (15) yaralandı.

Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan B.A.D, ilk müdahalesinin ardından Kayseri'ye sevk edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz