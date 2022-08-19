YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sivas'ta kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

19.08.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

T.Ş. (48) yönetimindeki 06 COA 571 plakalı kamyon ile H.T. (52) idaresindeki 58 BZ 112 plakalı otomobil, Şeyh Şamil Mahallesi Sultan Şehir Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan B.T. (23) ve K.T. (21) yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan B.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

H.T'nin cenazesi ise incelemenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü T.Ş, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bal hasadının başladığı Sivas'ta 7 bin ton rekolte bekleniyorBal hasadının başladığı Sivas'ta 7 bin ton rekolte bekleniyor
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandıAnadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde tankerle tırın çarpışarak yandığı kazada sürücüler yaralandı
Erzurum'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıErzurum'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas Otomobil kamyon

Sivas Namaz Vakitleri 19 Ağustos Cuma

İmsak
04:08
Sabah
05:40
Öğle
12:41
İkindi
16:27
Akşam
19:31
Yatsı
20:57
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkes yanlış biliyor: Zevk değil acı veriyor!

Herkes yanlış biliyor: Zevk değil acı veriyor!

2 yaşındaki çocuk tek bir kelime ile hayat kurtardı: 'Ayaklar!'

2 yaşındaki çocuk tek bir kelime ile hayat kurtardı: 'Ayaklar!'

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Anadolu’da sofralardan eksik olmuyor: Adeta şifa deposu

Anadolu’da sofralardan eksik olmuyor: Adeta şifa deposu

3. el dumana dikkat! Yapışıp kalıyor, zehir saçıyor

3. el dumana dikkat! Yapışıp kalıyor, zehir saçıyor

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.