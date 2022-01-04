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Sivas'ta "kapora dolandırıcılığı" operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

04.01.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta "kapora dolandırıcılığı" operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, internet sitelerinde kendilerini mülkiyet sahibi gibi gösterip, sahte ilanlar vererek yüksek miktarda kapora dolandırıcılığı yapan 3 şüpheli tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet sitelerinde kendilerini mülkiyet sahibi olarak gösterip, sahte ilanlar vererek yüksek miktarda kapora dolandırıcılığı yapan ve kentte yaklaşık 1,5 milyon liralık dolandırıcılık olayına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ankara'da 7 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda A.Y, E.B. ve S.M'yi gözaltına alan polisler, şüphelilerin suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyallere incelenmek üzere el koydu.

Sivas'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin aynı yöntemi kullanılarak dolandırdığı diğer müştekilerin tespitine yönelik teknik incelemelerin devam ettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Sivas

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