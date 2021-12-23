YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta kar nedeniyle 51 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta kar nedeniyle 51 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

23.12.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta kar nedeniyle 51 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar nedeniyle 51 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Gürün, İmranlı ve Zara ilçeleri başta olmak üzere kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 140 personelle çalışmalar sürdürülüyor.

Ekipler, bugüne kadar 586 yerleşim yerinin kapalı yollarını ulaşıma açtı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Başkasıyla otele girdi" dediği dini nikahlı eşine saldırdı"Başkasıyla otele girdi" dediği dini nikahlı eşine saldırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 176 köy yolu ulaşıma kapandıSivas'ta kar yağışı nedeniyle 176 köy yolu ulaşıma kapandı
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 23 Aralık Perşembe

İmsak
06:13
Sabah
07:43
Öğle
12:36
İkindi
14:58
Akşam
17:18
Yatsı
18:43

Sivas Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Perşembe

Esra Eczanesi
Merkez
İçten Eczanesi
Merkez
Sultan Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Gözde Eczanesi
Zara
Esra Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Tekirdağ'da forkliftin altında kalan kadın işçi öldü

Tekirdağ'da forkliftin altında kalan kadın işçi öldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

Mardin'de Suriyeli kuyumcunun öldürüldüğü saldırıya ilişkin 3 zanlı yakalandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

45 yaşından sonra öğrendiği el sanatını gelecek kuşaklara aktarmak istiyor

45 yaşından sonra öğrendiği el sanatını gelecek kuşaklara aktarmak istiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.