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Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı

15.02.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 14 köy yolu ulaşıma kapandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar ve tipi dolayısıyla 14 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışması sırasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalara ilişkin ihbarlara öncelik veriliyor.

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