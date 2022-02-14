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Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 32 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

14.02.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 32 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 32 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, 32 yerleşim biriminin yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kış sezonunda karın yağdığı ilk günden itibaren ekipler, 11 bin 334 defa kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı.

Öte yandan il genelinde soğuk hava etkili oluyor.

Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 10, gündüz ise sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü.

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