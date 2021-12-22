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Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 99 köy yolu ulaşıma kapandı

22.12.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 99 köy yolu ulaşıma kapandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 99 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini gösteren kar yağışında 99 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, Gürün, İmranlı, Kangal ve Zara ilçeleri başta olmak üzere kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 140 personel ile çalışmalarını sürdürüyor.

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kar yağışı Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 22 Aralık Çarşamba

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Sabah
07:43
Öğle
12:35
İkindi
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Sivas Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Çarşamba

Aydın Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
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