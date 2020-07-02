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Sivas'ta kardeşinin iliğiyle hayata tutunan öğrenciye diplomasını rektör evinde verdi

SİVAS HABERLERİ  | 02.07.2020 18:27 | Son Güncelleme

Sivas'ta kardeşinin iliğiyle hayata tutunan öğrenciye diplomasını rektör evinde verdi

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, kardeşinden yapılan ilik nakliyle hayata tutunan öğrenciye diplomasını evinde verdi.

Şeyhşamil Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Ahmet Turan Gültekin, yaklaşık 5 yıl önce lösemiye yakalanarak, Kayseri Üniversitesindeki eğitimini yarıda bırakıp memleketi Sivas'a döndü.

Gültekin'e kız kardeşi Melike Gültekin'in bağışıyla ilik nakli yapıldı.

Sağlığına kavuşan Gültekin, yarım kalan eğitimini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümünde özel öğrenci olarak başarıyla tamamlayıp mezun oldu.

Cumhuriyet Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mezun olan öğrencilere diplomalarını kargo ile gönderirken, özel öğrenci Gültekin'in diplomasını ise Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız evinde teslim etti.

Yıldız, Gültekin'i azminden ve başarısından dolayı kutladı.

Engellerin hiçbir şeye engel olmadığını dile getiren Yıldız, "Bu kardeşimiz de buna örnek. Engeli ve rahatsızlığına rağmen okulu çok iyi dereceyle bitiren bir kardeşimiz. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum." dedi.

Engellilere yardım noktasında en büyük desteğin aileler olduğunu vurgulayan Yıldız, Gültekin'in ailesine de teşekkür etti.

Ahmet Turan Gültekin ise zor günler geçirmesine rağmen pes etmeyerek bu günlere geldiğini söyledi.

Kendini hiçbir zaman hasta ve engelli olarak görmediğini dile getiren Gültekin, "Hep sağlıklı gibi yaşadım ve böyle olunca olumlu sonuçlarla karşılaştım. Mezuniyet töreni olmayacak diye üzüntü yaşamıştım ama bu durum beni teselli etti." diye konuştu.

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