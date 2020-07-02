Sivas'ta kardeşinin iliğiyle hayata tutunan öğrenciye diplomasını rektör evinde verdi

Engellerin hiçbir şeye engel olmadığını dile getiren Yıldız, "Bu kardeşimiz de buna örnek. Engeli ve rahatsızlığına rağmen okulu çok iyi dereceyle bitiren bir kardeşimiz. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum." dedi.

Cumhuriyet Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mezun olan öğrencilere diplomalarını kargo ile gönderirken, özel öğrenci Gültekin'in diplomasını ise Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız evinde teslim etti.

Engellilere yardım noktasında en büyük desteğin aileler olduğunu vurgulayan Yıldız, Gültekin'in ailesine de teşekkür etti.

Ahmet Turan Gültekin ise zor günler geçirmesine rağmen pes etmeyerek bu günlere geldiğini söyledi.

Kendini hiçbir zaman hasta ve engelli olarak görmediğini dile getiren Gültekin, "Hep sağlıklı gibi yaşadım ve böyle olunca olumlu sonuçlarla karşılaştım. Mezuniyet töreni olmayacak diye üzüntü yaşamıştım ama bu durum beni teselli etti." diye konuştu.

