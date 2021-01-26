Sivas'ta kenevir ekimi için 1 Nisan'a kadar başvuru alınacak

SİVAS (AA) - Sivas Valiliği, endüstriyel kenevir ekimi yapmak isteyen çiftçilerin başvurularını 1 Nisan tarihine kadar yapabileceklerini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Şubat 2019 tarihinde Sivas'a yaptığı ziyarette, "Kenevir üretimini artırma kararımız çerçevesinde Sivas'ı 20'nci il olarak listeye eklemeyi planladık. Artık Sivas da kenevir üretecek." açıklamasının gerçeğe dönüştüğü kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Sivas Valiliğine gönderilen yazıda, Sivas'ta endüstriyel kenevir yetiştiriciliği yapmak üzere lif, sap ve tohum amaçlı kenevir ekim izni verildiğinin aktarıldığı açıklamada, ilgili kanun ve yönetmeliklere göre hareket edildiği vurgulandı.

Sivas Valiliğinin 6 Ocak 2021'de ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda 19 ilde izin verilen lif, sap ve tohum amaçlı kenevir yetiştiriciliği için talepte bulunduğunun belirtildiği açıklamada, kriterlere uyan kentin 2021 üretim yılından itibaren endüstriyel kenevir yetiştiriciliğine dahil edildiği aktarıldı.