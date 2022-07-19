Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 2 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Tokat’ın Reşadiye İlçesinde yaşayan M.A. (49) rahatsızlanınca yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan M.A. yaşam mücadelesini kaybetti.
M.A'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Tokat'ın Reşadiye ilçesine götürüldü.
Öte yandan Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Avşar köyünde yaşayan D.Ş'nin (73) vücuduna kene yapıştı.
Bir süre sonra rahatsızlanan D.Ş, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan D.Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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