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Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm

01.07.2021 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.

Yıldızeli ilçesi Karalar köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan M.A. (41) hayvanların üzerindeki keneyle temas etti.

Bir süre sonra rahatsızlanan M.A, yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

KKKA şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan M.A, yaşam mücadelesini kaybetti.

Yakınları tarafından teslim alınan M.A'nın cenazesi toprağa verilmek üzere köyüne götürüldü.

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