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Sivas'ta koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine 16 bin 881 yardım paketi dağıtıldı

SİVAS HABERLERİ  | 25.04.2020 16:40 | Son Güncelleme

Sivas'ta koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine 16 bin 881 yardım paketi dağıtıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere 16 bin 881 yardım paketi dağıtıldı.

Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubunun bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ekiplerin 130 bin 70 çağrıya cevap verdiğini belirten Ayhan, 55 bin 242 talebin karşılandığını bildirdi.

Ayhan, 9 bin 304 gıda, 7 bin 577 hijyen paketi olmak üzere 16 bin 881 yardım paketinin evlerde ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas vali salih ayhan "Vefa Sosyal Destek Grubu"

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