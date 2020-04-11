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Sivas'ta koronavirüs önlemleri kapsamında 27 bin 878 araç kontrol edildi

SİVAS HABERLERİ  | 11.04.2020 09:33 | Son Güncelleme

Sivas'ta koronavirüs önlemleri kapsamında 27 bin 878 araç kontrol edildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kente giriş yapan 27 bin 878 araç kontrol edildi, bu araçlardaki 59 bin 191 kişinin ateşi ölçüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktalarında temassız ateş ölçerle, 24 saat esasına göre kontrollerini sürdürüyor.

112 Acil Çağrı Merkezi ile irtibatlı yapılan çalışmada, uygulama noktasına gelen araçlarda bulunanların ateşleri ekipler tarafından ölçülüyor.

Ateşi olan sürücü ve yolcular kayıt altına alınarak 112'ye bildiriliyor.

Sivas-Ankara kara yolunda bulunan uygulama noktasını ziyaret eden Vali Salih Ayhan, koronavirüse karşı alınan tedbirleri inceledi.

Ayhan, kontrollerde durdurulan araçlarda, tedbirlere uyanlara teşekkür ederken, maskesi olmayanlara maske verdi.

Tedbirler kapsamında bugüne kadar Sivas'a giriş yapan 27 bin 878 araç ve 59 bin 191 kişinin kontrol edildiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kovid-19 Sivas vali salih ayhan

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