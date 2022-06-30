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Sivas'ta koruyucu aileler piknikte buluştu

30.06.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta koruyucu aileler piknikte buluştu

SİVAS (AA) - Sivas'ta, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla koruyucu aileler piknikte bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, Paşabahçe Mesire Alanı'nda farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve koruyucu aileler, mesire alanı girişinden piknik alanına yürüdü.

Koruyucu ailelerin çocukları, piknikte palyaçolarla müzik eşliğinde eğlendi.

Vali Şimşek de ailelerin masalarını gezerek bir süre sohbet etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, burada yaptığı konuşmada, ülke genelinde 5 bin 600 aile ve 8 bine yakın koruyucu çocuğun bulunduğunu söyledi.

Sivas'ta 46 koruyucu ailede 58 çocuğun bulunduğunu belirten Tan, "Koruyucu ailelerimize devletimizin belirlediği çerçevede hizmet vermekteyiz. Koruyucu ailelerimiz hizmet alanımızın en üst düzeyinde hizmet sunduğumuz kesimler. Koruyucu ailelerimizi kanatları olmayan melekler ve kahramanlar olarak görüyoruz." dedi.

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Sivas Namaz Vakitleri 30 Haziran Perşembe

İmsak
03:06
Sabah
05:00
Öğle
12:41
İkindi
16:38
Akşam
20:11
Yatsı
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