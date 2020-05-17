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Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 124 kişiye para cezası

SİVAS HABERLERİ  | 17.05.2020 12:35 | Son Güncelleme

Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 124 kişiye para ceza

SİVAS (AA) - Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 124 kişiye 125 bin 832 lira ceza kesildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, son bir haftada il merkezinde yapılan kontroller ve denetlemelerde, 65 yaş ve üzeri, kronik hastalığı bulunan, 20 yaşından küçük ve 14 gün kuralına uymayan 124 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 125 bin 832 lira idari para cezası verildi.

Açıklamada, sokağa çıkma zorunluluğu olmayanlardan da evlerinde kalmaları istendi.

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