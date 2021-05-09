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Sivas'ta Kovid-19'la mücadelede görev alan hemşireler, Anneler Günü'ne özel video klip hazırladı

09.05.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs tedavisi gören annelere gül hediye eden hemşireler, o anları "annem" şarkısı eşliğinde klip haline getirdi

SİVAS (AA) - Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan bir grup hemşire, Anneler Günü'ne özel video klip hazırladı.

Sivas Numune Hastanesi bünyesinde Kovid-19 bölümü olarak belirlenen Çok Amaçlı Geriatri Merkezinde (ÇAGEM) görev alan hemşireler, hastanede tedavi gören anneleri tek tek ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı ve gül hediye etti.

Rahatsızlıkları nedeniyle ailelerinden uzak kalan anneler de hemşirelerin jesti karşısında duygulandı, bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

Hemşireler, hastanedeki bu özel anları Candan Erçetin'in seslendirdiği "annem" şarkısı eşliğinde video klip haline getirerek, sosyal medyadan paylaştı.

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