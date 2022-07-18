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Sivas'ta köyde çıkan yangında evi, ahırları ve garajı yanan kişi yaşadıklarını anlattı

18.07.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osman Karakaş: - "Kapıyı açtığımızda arabaları kurtaralım dedik. Her şey kağıt gibi yanıyordu. Alevler bir anda garajı çevreleyen saclara kadar çıktı"

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Günyamaç köyünde çıkan yangında evi, ahırları, samanlığı, garajı ve erzakı yanan 61 yaşındaki Osman Karakaş, yangından canlarını zor kurtardıklarını söyledi.

Karakaş, dün akşam saatlerinde çıkan yangın esnasında yaşadıklarını basın mensuplarına anlattı.

Garajda başlayan yangında alevlerin çok hızlı şekilde her tarafı sardığını belirten Karakaş, "Kapıyı açtığımızda arabaları kurtaralım dedik. Her şey kağıt gibi yanıyordu. Alevler bir anda garajı çevreleyen saclara kadar çıktı." dedi.

Karakaş, itfaiyeyi aradıktan sonra yangına ilk planda köylülerle müdahale etmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Bu köy evi 5 gözden oluşuyor. Samanlık, ahırlar, odaların arkasındaki kiler, odunlarım hepsi kül oldu. Hatta arabamın ve traktörün tekerleri yandı." diye konuştu.

Yangın esnasında evde, Kurban Bayramı ziyareti için Amasya'nın Merzifon ilçesinden gelen oğlu, gelini ve torunlarıyla birlikte 10 kişi bulunduğunu aktaran Karakaş, canlarını zor kurtardıklarını söyledi.

- Kurban etleri de yandı

Karakaş, yangında kilerdeki ve donduruculardaki tüm erzakın da yandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Burada 4 tane dondurucumuz doluydu. Yağımız, peynirimiz, unumuz, kurban etleri, televizyon, yatak, yorgan hepsi yandı, hiçbir şey kalmadı. Oğlum Merzifon'da askeri personel. Bayram ziyareti için bize geldi. Torunlarım da 4 aylık onları 1 ay kadar bize bırakıp geri döneceklerdi. O yüzden 3 bin lira değerinde mama almışlardı. Onlar da yandı. Yangından sonra da yola çıktılar ama dayanamayıp Tokat'tan geri döndüler, yanımıza geldiler."

Yangının ardından Hafik Kaymakamı Kadir Algın ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Nazif Ekinci'nin köye gelerek geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini aktaran Karakaş, Algın'ın hasar tespit çalışmalarının ardından zararın karşılanacağını söylediğini sözlerine ekledi.

- Olay

Hafik ilçesine bağlı Günyamaç köyünde, dün akşam Osman Karakaş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede bitişikteki İsa Karagöl'e ait eve sıçramıştı.

İtfaiye ekipleri ve köylülerin seferberliğiyle söndürülen yangında 2 ev, 3 ahır, 2 samanlık ve 1 garaj kullanılamaz hale gelmişti.

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