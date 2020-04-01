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Sivas'ta köye adak kurbanı kesmeye gelen 8 kişiye koronavirüs cezası

SİVAS HABERLERİ  | 01.04.2020 09:16 | Son Güncelleme

Sivas'ta köye adak kurbanı kesmeye gelen 8 kişiye koronavirüs cezası

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurallara uymayan 8 kişiye para cezası uygulandı.

Koyulhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, adak kurbanı kesmek ve ziyarette bulunmak üzere 8 kişinin ilçe dışından toplu halde Ekinözü köyüne geldiğinin tespit edildiği belirtildi.

Koyulhisar Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karara uymayan 8 kişiye 392'şer lira para cezası kestiği bildirilen açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızdan daha hassas davranmaları ve çok zaruri ihtiyaçları haricinde evlerinden çıkmamaları beklenmektedir. Alınan kararlara uymayanlara karşı idari para cezaları ile adli işlem de yapılacaktır." bilgisi paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza koronavirüs Koyulhisar Sivas

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