YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta koyun yetiştiricileri deprem bölgesine 855 koyun bağışladı

Sivas'ta koyun yetiştiricileri deprem bölgesine 855 koyun bağışladı

21.02.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın Ulaş ilçesinde koyun yetiştiricileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere kavurma yapılması için 855 koyun bağışladı.

Kaymakam Selçuk Baş öncülüğünde ilçede depremzedeler için sürdürülen yardım kampanyasına, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Mihrali Deliktaş ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar da destek sağladı.

Bağışlanan 855 koyun, Sivas Et ve Süt Kurumunda kesilerek etlerinden kavurma yapıldı. Kurum tarafından AFAD'a teslim edilen kavurmalar, deprem bölgesine gönderilecek.

Sivas Et ve Süt Kurumunu ziyaret eden Kaymakam Baş, çalışmaları yerinde inceleyerek kavurmaların paketlenmesine yardımcı oldu.

Baş, AA muhabirine, tüm yurtta olduğu gibi ilçelerinde de depremzedeler için yardım kampanyası başlattıklarını söyleyerek, "Bağışlanan hayvanlardan 7 bin 160 kilogram kavurma elde ettik. 200 gram şeklinde vakumlu kavurma yaparak deprem bölgelerimize göndermek üzere hazır hale getirdik. Kavurmalar AFAD tarafından bölgedeki depremzedelere dağıtılacak." dedi.

Koyunların sakatatlarını da satıp deprem bölgesine 132 bin 242 lira bağış yapılmasını sağladıklarını anlatan Baş, "Emeği geçen ve bağış yapan Mihrali Deliktaş'a ve yetiştiricilere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Deliktaş ise bir nebzede olsa depremzede vatandaşlara yardım etmeye çalıştıklarını kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem mağdurlarını taşıyan dizel tren setleri Sivas'a vardıDeprem mağdurlarını taşıyan dizel tren setleri Sivas'a vardı
Adıyaman’da çocuklar çadır sınıflarda ders başı yaptı, İstiklal Marşı’nı okuduAdıyaman’da çocuklar çadır sınıflarda ders başı yaptı, İstiklal Marşı’nı okudu
17 kişiye mezar olan Hayat Sitesi’nin kapıcısı o anları anlattı: “Her yeri toz bulutu kapladı”17 kişiye mezar olan Hayat Sitesi’nin kapıcısı o anları anlattı: “Her yeri toz bulutu kapladı”
Anahtar Kelimeler:
Sivas Ulaş

Sivas Namaz Vakitleri 21 Şubat Salı

İmsak
05:47
Sabah
07:10
Öğle
12:51
İkindi
15:51
Akşam
18:21
Yatsı
19:39
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.