Sivas'ta koyun yetiştiricileri deprem bölgesine 855 koyun bağışladı

Kaymakam Selçuk Baş öncülüğünde ilçede depremzedeler için sürdürülen yardım kampanyasına, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Mihrali Deliktaş ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar da destek sağladı.

Bağışlanan 855 koyun, Sivas Et ve Süt Kurumunda kesilerek etlerinden kavurma yapıldı. Kurum tarafından AFAD'a teslim edilen kavurmalar, deprem bölgesine gönderilecek.

Sivas Et ve Süt Kurumunu ziyaret eden Kaymakam Baş, çalışmaları yerinde inceleyerek kavurmaların paketlenmesine yardımcı oldu.

Baş, AA muhabirine, tüm yurtta olduğu gibi ilçelerinde de depremzedeler için yardım kampanyası başlattıklarını söyleyerek, "Bağışlanan hayvanlardan 7 bin 160 kilogram kavurma elde ettik. 200 gram şeklinde vakumlu kavurma yaparak deprem bölgelerimize göndermek üzere hazır hale getirdik. Kavurmalar AFAD tarafından bölgedeki depremzedelere dağıtılacak." dedi.

Koyunların sakatatlarını da satıp deprem bölgesine 132 bin 242 lira bağış yapılmasını sağladıklarını anlatan Baş, "Emeği geçen ve bağış yapan Mihrali Deliktaş'a ve yetiştiricilere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Deliktaş ise bir nebzede olsa depremzede vatandaşlara yardım etmeye çalıştıklarını kaydetti.

