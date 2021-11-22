Sivas'ta kulübede çıkan yangında 7 köpek yavrusu telef oldu

SİVAS (AA) - Sivas'ta müstakil evin bitişiğindeki kulübede çıkan yangında 7 köpek yavrusu telef oldu.

Yüceyurt Mahallesi'nde Y.Y'ye (32) ait müstakil evin arka duvarına bitişik köpek kulübesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Kulübede bulunan 7 köpek yavrusu telef oldu, anneleri kaçarak kurtuldu.

Yangın nedeniyle evin bir bölümü zarar gördü.



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