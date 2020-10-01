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Sivas’ta Kur’an kurslarında eğitim başladı

SİVAS HABERLERİ  | 01.10.2020 18:24 | Son Güncelleme

Sivas’ta; Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an kurslarında 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi korona virüs tedbirleri eşliğinde başladı.Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Kur’an kurslarında yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte 4-6 yaş Kur’an kurslarını ziyaret ederek öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılını tebrik etti ve alınan tedbirleri yerinde inceledi.Öğrenci sayıları azaltıldıMüftü Akkuş, “Vaka sayısındaki düşüşe bağlı olarak geçilen ‘yeni normal’ dönemle birlikte Kur’an kurslarında yüz yüze eğitimler kademeli olarak başlatılmış, kurslarda salgına karşı alınan önlemler en üst safhada uygulanmaya başlamıştır.

Sivas’ta; Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an kurslarında 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi korona virüs tedbirleri eşliğinde başladı.
Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Kur’an kurslarında yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte 4-6 yaş Kur’an kurslarını ziyaret ederek öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılını tebrik etti ve alınan tedbirleri yerinde inceledi.
Öğrenci sayıları azaltıldı
Müftü Akkuş, “Vaka sayısındaki düşüşe bağlı olarak geçilen ‘yeni normal’ dönemle birlikte Kur’an kurslarında yüz yüze eğitimler kademeli olarak başlatılmış, kurslarda salgına karşı alınan önlemler en üst safhada uygulanmaya başlamıştır. Kurslarımızda öğrenci sayılarımız azaltılarak öğrencilerimizin maske, mesafe ve temizliğine aşırı derecede dikkat edilerek hocalarımız ders vermektedir. Ayrıca 4-6 yaş kurslarımız her hafta Çarşamba günleri tatil edilerek genel bir dezenfekte yapılmaktadır” dedi.
Ziyaretlerde Müftü Yardımcıları Harun Özkan ve Azime Betül Demirel Yiğit de hazır bulundu.

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