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Sivas'ta "leylekli okul"da "leylek pilavı" etkinliği düzenlendi

02.06.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta "leylekli okul"da "leylek pilavı" etkinliği düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ta bacasındaki yuvalarına yaklaşık 40 yıldır gelip giden leylekler dolayısıyla "leylekli okul" olarak anılan Şehit Erdal Çetin İlkokulunda, "leylek pilavı" etkinliği gerçekleştirildi.

Okulun bahçesinde düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan müdür Ömer Doğan, Sivas kültüründe çok uzun zamandır var olan ve bir süredir unutulmaya yüz tutmuş "leylek pilavı" geleneğini tekrar hatırlatmak istediklerini söyleyerek, "Yaklaşık 40 yıldır çatısında leylekleri misafir eden bir okul olmaktan ve 'leylekli okul' olarak anılmaktan çok mutluyuz. Sadece öğrencilerimizi değil, her yıl leyleklerimizi de bir anlamda mezun ediyoruz ve güz aylarında 'hacı leyleklerimizi' güneye, sıcak memleketlerine uğurluyoruz." dedi.

Doğan, öğrencilerin ve mahalle sakinlerinin leylekleri okulun bir parçası olarak gördüğünü dile getirerek, "Onları sürekli gözlemliyoruz. Okulumuzun önünden geçen biri mutlaka önce 'çatıda leylek var mı' diye bakıyor. Yavrular büyümeye başlayınca çatıda kanat açma hareketleri yapıyorlar, onları izlemek çok zevkli. Betonlaşmanın yoğun olduğu dünyamızda, öğrencilerimize doğal yaşamın bir güzelliğini ve eski bir geleneğimizi hatırlattığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Çeşitli gösterilerin sunulduğu programda, davetlilere ve öğrencilere bulgur pilavı ve ayran ikram edildi.

Programa, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ve veliler katıldı.

Kardeşler Mahallesi'nde 1983 yılında yapılan Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulunun çatısındaki leylek yuvası, çatıdan düşen parçaların öğrenciler için tehlike oluşturması nedeniyle, dönemin Sivas Valisi Davut Gül'ün talimatıyla, aynı bahçe içerisindeki Şehit Erdal Çetin İlkokulunun çatısına vinçle taşınarak özel bir platform üzerine yerleştirilmişti.

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