Sivas'ta öğrenciler atık malzemeden yaptıkları kaplarla sokak hayvanlarını besledi

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve bir grup akademisyen, atık malzemelerden yaptıkları kaplarla sokak hayvanları ve kuşlar için doğaya yem bıraktı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Komisyonu'nda yer alan 20 öğrenci ile bazı akademisyenler, çetin kış şartları ve soğuk havanın etkili olduğu kentte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşlar için doğaya yem takviyesinde bulundu.

Öğrenciler ve akademisyenler, tamamen atık malzemelerden yaptıkları kaplara, mama ve kuş yemi koyarak yerleşkedeki çeşitli noktalara bıraktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alim, sosyal sorumluluk projesi kapsamında etkinliğin yapıldığını belirterek, "Sokak hayvanları ve kuşlar zaman zaman aç kalıyorlar. Belirli bir süre aç kaldıkları zaman ölüyorlar. Bunların hayatlarını mutlaka devam ettirmeleri gerekiyor çünkü onlar bizim can dostlarımız. Onlara elimizden geldiği kadar yardımcı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

