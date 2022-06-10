YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta öğrenciler çöp varillerinden "gezici kütüphane" oluşturdu

Sivas'ta öğrenciler çöp varillerinden "gezici kütüphane" oluşturdu

10.06.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta öğrenciler çöp varillerinden "gezici kütüphane" oluşturdu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir okulun öğrencileri çöp varillerine teker takarak oluşturdukları "gezici kütüphane" ile ilçede tur atarak kitap okudu.

Şarkışla Şehit Doğan Kaya İlkokulu öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Temel Eğitimde Çevre Dostu 1000 Okul Projesi" kapsamında, çöp varillerinin altına teker takarak gezici kütüphane oluşturdu.

Tren vagonları şeklinde birbirine bağlanan ve ATV'nin çektiği çöp varillerine binen öğrenciler, ilçede tur atarak kitap okudu.

Şehit Doğan Kaya İlkokulu öğretmeni Serkan Zortaş AA muhabirine, okullarında kermes düzenlediklerini ve gezici kütüphanenin açılışını yaptıklarını, çevreye duyarlı nesil yetiştirmeyi ve halkı bilinçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Okul müdürü Bünyamin Sarıtaş ise "Okulumuzda güneş kolektörü, geri dönüşüm su deposu, geri dönüşüm malzemelerinden üretilen kütüphane gibi faaliyetler yürütüyoruz. Geri dönüşüm malzemelerinden gezici kütüphane oluşturduk, çocuklarımızla gezi düzenliyoruz. Kitap okumaları yapıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Suudi Arabistan'daki ezan yarışması birincisi Muhsin Kara, başarısının sırrını anlattı:Suudi Arabistan'daki ezan yarışması birincisi Muhsin Kara, başarısının sırrını anlattı:
Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan "Dana oyunu" yaşatılıyorSomut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan "Dana oyunu" yaşatılıyor
Denizlispor'da kulüp başkanı Mehmet Uz'dan futbolcu alacaklarına ilişkin açıklama:Denizlispor'da kulüp başkanı Mehmet Uz'dan futbolcu alacaklarına ilişkin açıklama:
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 10 Haziran Cuma

İmsak
03:03
Sabah
04:57
Öğle
12:36
İkindi
16:33
Akşam
20:06
Yatsı
21:51
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kadınlara yardım etmek için öyle bir iş kurdu ki...

Kadınlara yardım etmek için öyle bir iş kurdu ki...

Annesi flört programına başvurdu! “Kızım biseksüel ve bakire...”

Annesi flört programına başvurdu! “Kızım biseksüel ve bakire...”

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Eve haciz geldi! 180 bin lira borca karşılık bakın neler alındı

Eve haciz geldi! 180 bin lira borca karşılık bakın neler alındı

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.