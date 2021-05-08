Sivas'ta okul önünde drift yapan sürücüye 7 bin 873 lira ceza uygulandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta okul önünde drift yapan sürücüye 7 bin 873 lira ceza verildi, araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şubesi ekipleri, Fatih Mahallesi Şafak Caddesi Cahit Zarif Oğlu İlköğretim Okulu önünde bir aracın drift yaparak trafikteki diğer araçları tehlikeye düşürdüğü ihbarını aldı.

Polisler, belirtilen yerde drift yapan sürücüye 7 bin 446 para cezası uygulayarak aracı trafikten men etti.

Ayrıca sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de para cezası yazıldı.

Öte yandan, drift, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



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