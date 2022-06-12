Sivas'ta otomobil devrildi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

M.A. (23) yönetimindeki 66 SC 092 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Yıldızeli ilçesi yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan F.G. (26) ve H.A. (29) yaralandı.

Ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ciddiyetini koruyan M.A. ile F.G. Sivas'a sevk edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz