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Sivas'ta otomobil devrildi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı

12.06.2022 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta otomobil devrildi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Sivas'ta otomobil devrildi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

M.A. (23) yönetimindeki 66 SC 092 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Yıldızeli ilçesi yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan F.G. (26) ve H.A. (29) yaralandı.

Ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ciddiyetini koruyan M.A. ile F.G. Sivas'a sevk edildi.

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