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Sivas’ta otomobil devrildi: 3 yaralı

18.05.2021 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta otomobil devrildi: 3 yaralı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden biri çocuk 3 kişi yaralandı.

A.E. (50) yönetimindeki 34 DHZ 084 plakalı otomobil, Şarkışla-Pınarbaşı kara yolundaki Kışla köyü yakınlarında dere kenarına devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi F.E. (45) ve 4 yaşındaki oğlu A.B.E. yaralandı.

Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Sivas'a sevk edildi.

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