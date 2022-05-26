Sivas'ta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gemerek ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

B.K. (47) idaresindeki 42 BB 304 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolu Karagöl köyü kavşağında, Afganistan uyruklu Amir Muaveye'nin (23) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Muaveye, olay yerinde yaşamını yitirdi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Gemerek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Muaveye'nin 4 gün önce Karagöl köyünde çoban olarak işe başladığı öğrenildi.



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