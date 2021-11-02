Sivas'ta otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Sümeyye Yılmaz (31) yönetimindeki 38 DJ 898 plakalı otomobil ile H.T. (21) idarisindeki 58 HG 967 plakalı traktör, Direkli-Bedirli yolunun Direkli köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı, annesi Solmaz Yılmaz (57) olay yerinde hayatını kaybetti.

AFAD ve Yıldızeli Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Traktör sürücüsü H.T, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



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