Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Burhan Karakoç (31) idaresindeki 58 HJ 096 plakalı otomobil, Sivas Kayseri kara yolunun Şarkışla ilçesi yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Adem (41) ve Pempe Karakoç (41) yaralandı.

İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adem ve Pempe Karakoç, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Öte yandan devrilen otomobilden saçılan civcivler ve gıda maddeleri, jandarma ve vatandaşlar tarafından toplandı.



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