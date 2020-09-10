Sivas'ta otomobilin bisiklet sürücüsüne çarptığı kaza anı kamerada

SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobilin bisiklet sürücüsüne çarparak yaralanmasına yol açtığı kazayı, bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.
T.Ş. yönetimindeki 58 ABU 489 plakalı otomobil, Kümbet Mahallesi Başbağlar Caddesi'nde İbrahim İlkin'in (17) kullandığı bisiklete çarptı.
Kazada yaralanan İlkin, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.
İlkin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.