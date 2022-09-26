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Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

26.09.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan genç kız tedavi altına alındı.

O.İ. (21) yönetimindeki 27 RM 466 plakalı otomobil, İnönü Bulvarı Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.Ö'ye (20) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Ş.Ö, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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trafik kazası Sivas

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