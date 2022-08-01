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Sivas’ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

01.08.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Sivas’ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

SİVAS (AA) - Sivas’ın Hafik ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü.

A.F.T. yönetimindeki 25 FM 601 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Hafik ilçesi Emre köyü yakınlarında İ.Y’ye (76) çarptı.

Ağır yaralanan İ.Y, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Araç sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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