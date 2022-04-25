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Sivas'ta sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk taburcu edildi

25.04.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kangal köpeği çiftliği sahibi baba İsmail Özbek: - "Herkesin empati yapması ve artık yeter dememiz gerekiyor" - Belinay Özbek: - "Ben onlara hiçbir şey yapmadım, bir anda saldırdılar"

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çoğu sahipsiz bir grup köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki Belinay Özbek, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sivas Numune Hastanesindeki tedavisi tamamlandıktan sonra Şarkışla'ya dönen Belinay için babasının Kangal köpeği üretme çiftliğinde şükür kurbanı kesildi.

Baba İsmail Özbek, AA muhabirine, köpeklerin kızına saldırdığını arkadaşından öğrendiğini belirterek, "Şok oldum. 8-10 köpekten birkaçının sahipli olduğunu öğrendim. Bu yaşanan ilk olay değil. Herkesin empati yapması ve artık yeter dememiz gerekiyor. Kaçıncı olay, kaçıncı saldırı." dedi.

Köpek sahiplerinin bilinçli olması gerektiğini vurgulayan Özbek, "Gözlerini kapatıp kendi çocuklarının köpeğin ağzında, boğuşma halini hayal ederlerse beni çok iyi anlayacaklar. Yeter artık, lütfen yeter." diye konuştu.

Özbek, sadece belediyelerin suçlanarak, zan altında bırakılarak çözüm üretilemeyeceğini söyledi.

- Suç duyurusunda bulundu

Kızına saldıran köpeklerden bazılarının sahipli olduğunu öğrendiklerini ve bu kişiler hakkında emniyete suç duyurusunda bulunduklarını anlatan Özbek, "Bütün mercilere başvuracağım. Yazık, günah, artık yeter." ifadesini kullandı.

Kangal köpeği çiftliği sahibi olduğuna ve 100 köpek yetiştirdiğine değinen baba Özbek, bunların hiçbirinin insana zarar vermediğini çünkü hepsine sahip çıktığını sözlerine ekledi.

Saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Belinay Özbek de köpeklerin bakkala giderken saldırdığını anlatarak, "Ben onlara hiçbir şey yapmadım, bir anda saldırdılar." dedi.

Yıldırım Mahallesi Belkent Caddesi'ndeki sitenin önünde oynayan Belinay Özbek'e dün çoğu sahipsiz bir grup köpek saldırmış, çevredekilerin yardımıyla kurtarılan çocuk Şarkışla Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Sivas'a sevk edilmişti.

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